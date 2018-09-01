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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леганес
Реал - Леганес: обзор матча 01 сентября 2018
Реал
01.09.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 3 тур
4 : 1
Завершен
Леганес
17'
Г. Бэйл
50'
К. Бензема
61'
К. Бензема
66'
С. Рамос (П)
24'
Г. Каррийо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леганес
Замена
Иско
️️️️
Г. Бэйл
85'
81'
Замена
Д. Ролан
️️️️
М. Сантос
Замена
Д. Себальос
️️️️
М. Асенсио
78'
70'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Н. Эль-Жар
69'
Замена
М. Весга
️️️️
Х. Эрасо
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Рамос
66'
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
62'
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
61'
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
М. Асенсио
50'
27'
Желтая карточка
М. Сантос
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Каррийо
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Карвахаль
17'
Желтая карточка
Л. Модрич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хуанфран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
18
Бэйл
9
Бензема
3-1-3-3
25
Куэльяр
22
Сиовас
33
Сильва
5
Бустинса
6
Гумбау
24
Хуанфран
21
Перес
14
Эрасо
9
Каррийо
25
Эль-Жар
27
Сантос
10
Асенсио
25
Себальос
25
Себальос
10
Асенсио
14
Модрич
22
Иско
22
Иско
14
Модрич
14
Эрасо
6
Весга
6
Весга
14
Эрасо
25
Эль-Жар
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
25
Эль-Жар
27
Сантос
4
Ролан
4
Ролан
27
Сантос
Остались в запасе
Реал
Леганес
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Йон Андер Серантес
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Йон Андер Серантес
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Реал - Леганес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
Новости команд
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Реал
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