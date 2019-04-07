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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Леганес
Алавес - Леганес: обзор матча 07 апреля 2019
Алавес
07.04.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
18'
Х. Кальери (П)
90+3'
Х. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Леганес
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Х. Сильва
Пас отдал
М. Сантос
Желтая карточка
П. Твумаси
87'
Желтая карточка
Р. Эли
76'
Желтая карточка
Р. Дуарте
69'
58'
Желтая карточка
Х. Сильва
Желтая карточка
М. Гарсия
48'
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
48'
44'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Желтая карточка
Т. Пина
32'
19'
Желтая карточка
Х. Эрасо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Кальери
18'
17'
Желтая карточка
У. Бустинса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
24
Джони
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
4-2-2-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
19
Эли
20
Агиррегабирия
19
Гарсия
17
Пина
14
Инуи
24
Джони
17
Борха
9
Кальери
3-3-2-2
25
Куэльяр
22
Сиовас
28
Тарин
5
Бустинса
12
Ньом
6
Гумбау
33
Сильва
14
Эрасо
21
Перес
22
Брейтуэйт
9
Мерино
Остались в запасе
Алавес
Леганес
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Хуанфран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Алавес - Леганес
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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