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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леганес
Реал Сосьедад - Леганес: обзор матча 16 февраля 2019
Реал Сосьедад
16.02.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Леганес
50'
М. Оярсабаль
59'
М. Оярсабаль
75'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леганес
Желтая карточка
Т. Эрнандес
90'
89'
Желтая карточка
У. Бустинса
ГОЛ! 3:0!
В. Жозе
Пас отдал
Р. Пардо
75'
Желтая карточка
Р. Навас
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
В. Жозе
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Янузай
50'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Сиовас
Желтая карточка
В. Жозе
45'
Желтая карточка
Д. Льоренте
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
36
Ресио
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
4-2-2-1
28
Рульи
19
Эрнандес
3
Льоренте
16
Навас
5
Субельдия
23
Мерино
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
4-1-2-1-2
25
Куэльяр
22
Сиовас
4
Омеруо
5
Бустинса
33
Сильва
6
Весга
36
Ресио
24
Хуанфран
14
Родригес
21
Эн-Несири
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леганес
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Реал Сосьедад - Леганес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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