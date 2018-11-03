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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Атлетико
Леганес - Атлетико: обзор матча 03 ноября 2018
Леганес
03.11.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
82'
Г. Каррийо
69'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Атлетико
Желтая карточка
М. Сантос
90'
+3
90'
Желтая карточка
Н. Калинич
Желтая карточка
И. Куэльяр
85'
ГОЛ! 1:1!
Г. Каррийо
82'
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Желтая карточка
Х. Сильва
53'
29'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
32
Борха Морено
ЦФ
4-3-1-2
25
Куэльяр
28
Тарин
22
Сиовас
4
Омеруо
33
Сильва
36
Ресио
24
Хуанфран
21
Перес
14
Родригес
21
Эн-Несири
25
Эль-Жар
4-1-1-3-1
13
Облак
4
Ариас
21
Эрнандес
15
Савич
16
Луис
16
Родри
8
Ньигес
10
Корреа
18
Лемар
10
Мартинш
7
Гризманн
Остались в запасе
Леганес
Атлетико
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леганес - Атлетико
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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