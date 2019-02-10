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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Бетис
Леганес - Бетис: обзор матча 10 февраля 2019
Леганес
10.02.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Бетис
22'
Ю. Эн-Несири
36'
Ю. Эн-Несири
66'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Бетис
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
90'
+2
80'
Красная карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
Ресио
76'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
М. Брейтуэйт
66'
Желтая карточка
К. Омеруо
53'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
О. Родригес
36'
28'
Желтая карточка
А. Барраган
Желтая карточка
М. Весга
26'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Х. Сильва
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
36
Ресио
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Куэльяр
33
Сильва
4
Омеруо
22
Сиовас
5
Бустинса
6
Весга
36
Ресио
24
Хуанфран
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
3-1-3-2-1
13
Лопес
19
Барраган
26
Сидней
3
Феддаль
10
Карвалью
27
Франсис
6
Каптум
6
Хави Гарсия
20
Ло Чельсо
10
Хесе
11
Леон
Остались в запасе
Леганес
Бетис
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Жоэль
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Леганес - Бетис
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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