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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Реал Сосьедад
Леганес - Реал Сосьедад: обзор матча 24 августа 2018
Леганес
24.08.2018, пятница, 23:15
Испания. Примера, 2 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
54'
Н. Эль-Жар
88'
Н. Эль-Жар
11'
Д. Зурутуса
17'
А. Ильярраменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Х. Сильва
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
М. Сантос
88'
80'
Желтая карточка
Хуанми
ГОЛ! 1:2!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
Ж. Гумбау
54'
53'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Ильярраменди
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зурутуса
Пас отдал
Х. Сальдуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Хуанфран
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
21
Даниэль Охеда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Реал Сосьедад
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-1-2-3
25
Куэльяр
33
Сильва
6
Муньос
22
Сиовас
6
Гумбау
14
Эрасо
21
Перес
9
Каррийо
25
Эль-Жар
21
Охеда
3-2-2-1-2
28
Рульи
5
Субельдия
3
Льоренте
15
Морено
2
Сальдуа
19
Эрнандес
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
Остались в запасе
Леганес
Реал Сосьедад
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Остались в запасе
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Леганес - Реал Сосьедад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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