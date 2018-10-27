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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Леганес
Леванте - Леганес: обзор матча 27 октября 2018
Леванте
27.10.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
14'
Р. Марти
90'
Р. Рочина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Леганес
ГОЛ! 2:0!
Р. Рочина
Пас отдал
Х. Луис Моралес
90'
Желтая карточка
Р. Пьер
83'
70'
Желтая карточка
К. Омеруо
Желтая карточка
Х. Кампанья
61'
53'
Желтая карточка
Д. Сиовас
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Кампанья
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Леванте
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Микель Весга
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-1-3-2
13
Ойер
3
Гарсия
21
Поштиго
44
Пьер
23
Кабако
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
16
Рочина
9
Марти
25
Моралес
4-3-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
33
Сильва
28
Тарин
24
Хуанфран
21
Перес
36
Ресио
14
Родригес
9
Мерино
9
Каррийо
Остались в запасе
Леванте
Леганес
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Микель Весга
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Микель Весга
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Леванте - Леганес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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