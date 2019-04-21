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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леганес
Вильярреал - Леганес: обзор матча 21 апреля 2019
Вильярреал
21.04.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
64'
К. Бакка
80'
К. Токо Экамби
87'
Н. Эль-Жар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леганес
Желтая карточка
С. Касерес
90'
+1
Желтая карточка
Андрес
90'
90'
Желтая карточка
К. Омеруо
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Эль-Жар
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
С. Касорла
80'
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-2-2-2
1
Андрес
27
Гонсалес
26
Мори
2
Гаспар
10
Иборра
8
Касорла
8
Форнальс
21
Чуквуэзе
70
Бакка
9
Экамби
3-3-1-1-2
25
Куэльяр
22
Сиовас
4
Омеруо
5
Бустинса
12
Ньом
6
Гумбау
33
Сильва
21
Перес
14
Родригес
9
Каррийо
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Вильярреал
Леганес
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Вильярреал - Леганес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
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