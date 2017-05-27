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Антони Мунье
Статистика
Антони Мунье - статистика
Завершил карьеру
27 сентября 1987 (38), Обена
#40 | Полузащитник
174 см | 67 кг
Франция
Статистика
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2019/2020
Греция. Суперлига 2018/2019
Греция. Суперлига 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Франции 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
6
0
0
0
0
Аталанта
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1 : 0
27.05.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0 : 1
21.05.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1 : 1
13.05.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 1
07.05.2017
Аталанта
62' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 2
28.04.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3 : 2
22.04.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1 : 1
08.04.2017
Сассуоло
70' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 5
02.04.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 0
19.03.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
7 : 1
12.03.2017
Аталанта
61' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0 : 0
05.03.2017
Фиорентина
69' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1 : 0
18.02.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 3
12.02.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
2 : 0
05.02.2017
Кальяри
90' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 0
22.01.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0 : 1
14.01.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
3 : 0
08.01.2017
Болонья
88' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Пескара
0 : 3
18.12.2016
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
11.12.2016
Эмполи
1' - 70'
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 0
05.12.2016
Болонья
1' - 78'
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
0 : 2
27.11.2016
Аталанта
83' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3 : 0
06.11.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 1
29.10.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
1 : 1
26.10.2016
Болонья
1' - 45'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 1
23.10.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1 : 1
16.10.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0 : 1
02.10.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 1
25.09.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 0
21.09.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
3 : 1
17.09.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 1
11.09.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
5 : 1
28.08.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
1 : 0
21.08.2016
Кротоне
Был в запасе
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