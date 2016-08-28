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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Болонья
Торино - Болонья: обзор матча 28 августа 2016
Торино
28.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
5 : 1
Завершен
Болонья
28'
А. Белотти
37'
А. Белотти
53'
Д. Мартинес
80'
Д. Базелли
88'
А. Белотти
32'
С. Таидер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Болонья
ГОЛ! 5:1!
А. Белотти
Пас отдал
К. Молинаро
88'
Пенальти не реализован!
А. Белотти
83'
ГОЛ! 4:1!
Д. Базелли
Пас отдал
Л. Бойе
80'
Замена
Л. Бойе
️️️️
Я. Фальке
77'
76'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
С. Таидер
Замена
А. Аква
️️️️
М. Бенасси
69'
63'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
56'
Замена
А. Надь
️️️️
Б. Джемаили
55'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Л. Риццо
ГОЛ! 3:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
М. Бенасси
53'
Желтая карточка
Ч. Бово
50'
46'
Желтая карточка
Э. Пульгар
ГОЛ! 2:1!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
37'
32'
ГОЛ! 1:1!
С. Таидер
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
28'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
А. Льяич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Сафир Таидер
ПП
14
Лука Риццо
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Торино
1
Альфред Гомис
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
40
Антони Мунье
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
4-3-2-1
93
Паделли
3
Молинаро
25
Кастан
83
Бово
29
Де Сильвестри
5
Вивес
33
Базелли
24
Бенасси
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-1-2-1-2
83
Миранте
17
Крафт
6
Оиконому
5
Гастальделло
25
Масина
5
Пульгар
8
Таидер
21
Джемаили
90
Верди
21
Дестро
14
Риццо
24
Бенасси
18
Аква
18
Аква
24
Бенасси
22
Льяич
77
Мартинес
77
Мартинес
22
Льяич
44
Фальке
15
Бойе
15
Бойе
44
Фальке
8
Таидер
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
8
Таидер
14
Риццо
7
Крейчи
7
Крейчи
14
Риццо
21
Джемаили
6
Надь
6
Надь
21
Джемаили
Остались в запасе
Торино
Болонья
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Альфред Гомис
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Альфред Гомис
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Торино - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Олимпико
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