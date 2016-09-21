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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сампдория
Болонья - Сампдория: обзор матча 21 сентября 2016
Болонья
21.09.2016, среда, 19:30
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
45'
С. Верди
50'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сампдория
Красная карточка
Ф. Ди Франческо
90'
+2
89'
Желтая карточка
К. Линетти
87'
Желтая карточка
Д. Прат
Замена
Э. Пульгар
️️️️
А. Надь
79'
73'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Л. Муриэль
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Л. Крейчи
73'
69'
Красная карточка
Э. Баррето
67'
Желтая карточка
П. Перейра
Замена
А. Морлео
️️️️
А. Масина
66'
54'
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Л. Торрейра
53'
Замена
П. Шик
️️️️
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 2:0!
М. Дестро
Пас отдал
Л. Крейчи
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
Пас отдал
Л. Крейчи
45'
Желтая карточка
С. Верди
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Сафир Таидер
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-1-2
1
Да Кошта
25
Масина
22
Майетта
35
Торосидис
5
Гастальделло
21
Джемаили
6
Надь
8
Таидер
90
Верди
7
Крейчи
21
Дестро
3-1-2-2-2
2
Вивиано
14
Шкриньяр
26
Сильвестре
13
Реджини
34
Торрейра
8
Баррето
17
Линетти
13
Перейра
26
Прат
27
Квальярелла
10
Муриэль
7
Крейчи
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
7
Крейчи
25
Масина
3
Морлео
3
Морлео
25
Масина
6
Надь
5
Пульгар
5
Пульгар
6
Надь
34
Торрейра
8
Чигарини
8
Чигарини
34
Торрейра
10
Муриэль
8
Фернандеш
8
Фернандеш
10
Муриэль
27
Квальярелла
14
Шик
14
Шик
27
Квальярелла
Остались в запасе
Болонья
Сампдория
1
Федерико Равалья
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
22
Титас Крапикас
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
22
Титас Крапикас
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Болонья - Сампдория
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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