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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кротоне
Болонья - Кротоне: обзор матча 21 августа 2016
Болонья
21.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Кротоне
86'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кротоне
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
Б. Джемаили
86'
84'
Замена
Н. Фацци
️️️️
Б. Мартелла
81'
Замена
П. Де Джорджо
️️️️
А. Стоян
Замена
Б. Джемаили
️️️️
А. Надь
78'
Желтая карточка
Э. Пульгар
75'
Замена
Л. Риццо
️️️️
С. Верди
56'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Д. Майетта
55'
35'
Желтая карточка
М. Роден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Адам Надь
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Сафир Таидер
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кротоне
3
Клейтон
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЛП
7
Маркус Роден
ЦП
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
40
Антони Мунье
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
11
Нунцио Ди Роберто
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Пьетро Де Джорджо
ЦФ
18
Николо Фацци
ЦФ
4-1-2-1-2
83
Миранте
25
Масина
22
Майетта
5
Гастальделло
17
Крафт
5
Пульгар
6
Надь
8
Таидер
90
Верди
7
Крейчи
21
Дестро
3-2-3
3
Клейтон
67
Феррари
31
Сампиризи
11
Чеккерини
7
Роден
87
Мартелла
17
Палладино
8
Стоян
9
Сими
22
Майетта
6
Оиконому
6
Оиконому
22
Майетта
6
Надь
21
Джемаили
21
Джемаили
6
Надь
90
Верди
14
Риццо
14
Риццо
90
Верди
8
Стоян
10
Де Джорджо
10
Де Джорджо
8
Стоян
87
Мартелла
18
Фацци
18
Фацци
87
Мартелла
Остались в запасе
Болонья
Кротоне
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
11
Нунцио Ди Роберто
ЦП
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Остались в запасе
11
Нунцио Ди Роберто
ЦП
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Болонья - Кротоне
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Ренато ДальАра
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