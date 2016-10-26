Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Болонья
Кьево - Болонья: обзор матча 26 октября 2016
Кьево
26.10.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
70'
И. Мбайе (АГ)
52'
Э. Пульгар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Болонья
85'
Желтая карточка
С. Верди
83'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Инглесе
80'
72'
Замена
Ф. Хеландер
️️️️
Д. Майетта
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Мбайе
70'
67'
Желтая карточка
А. Надь
64'
Замена
И. Мбайе
️️️️
В. Торосидис
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Де Гузман
61'
52'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пульгар
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Р. Меджиорини
51'
45'
Замена
У. Садик
️️️️
А. Мунье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
18
Джонатан Де Гузман
АП
22
Мариано Иско
ПП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
6
Адам Надь
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
90
Симоне Верди
АП
21
Блерим Джемаили
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
40
Антони Мунье
РФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Болонья
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
3
Дайнелли
18
Гобби
29
Каччиаторе
2
Сполли
16
Радованович
56
Хетемай
22
Иско
18
Де Гузман
69
Меджиорини
45
Инглесе
4-1-2-1-2
1
Да Кошта
35
Торосидис
5
Гастальделло
22
Майетта
25
Масина
5
Пульгар
21
Джемаили
6
Надь
90
Верди
40
Мунье
7
Крейчи
18
Де Гузман
23
Бирса
23
Бирса
18
Де Гузман
45
Инглесе
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
45
Инглесе
69
Меджиорини
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
22
Майетта
22
Хеландер
22
Хеландер
22
Майетта
35
Торосидис
15
Мбайе
15
Мбайе
35
Торосидис
40
Мунье
6
Садик
6
Садик
40
Мунье
Остались в запасе
Кьево
Болонья
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Альфред Гомис
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Кьево - Болонья
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Кьево
Болонья
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+