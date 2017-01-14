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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Болонья
Кротоне - Болонья: обзор матча 14 января 2017
Кротоне
14.01.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
51'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Болонья
86'
Желтая карточка
А. Надь
83'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Ф. Вивиани
Замена
Сими
️️️️
М. Роден
77'
76'
Желтая карточка
Д. Майетта
71'
Желтая карточка
А. Масина
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
68'
Замена
Э. Гнаоре
️️️️
М. Тротта
64'
Замена
А. Налини
️️️️
Л. Капецци
57'
51'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джемаили
Пас отдал
Л. Крейчи
42'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Д. Гастальделло
41'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
29'
Замена
Э. Крафт
️️️️
В. Торосидис
Желтая карточка
Р. Палладино
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
6
Адам Надь
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-4-3
21
Кордас
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
82
Капецци
12
Крисетиг
87
Мартелла
7
Роден
29
Тротта
11
Фальчинелли
17
Палладино
4-3-1-2
83
Миранте
35
Торосидис
22
Майетта
5
Гастальделло
25
Масина
6
Надь
43
Вивиани
21
Джемаили
29
Ди Франческо
21
Дестро
7
Крейчи
29
Тротта
8
Гнаоре
8
Гнаоре
29
Тротта
82
Капецци
7
Налини
7
Налини
82
Капецци
7
Роден
9
Сими
9
Сими
7
Роден
5
Гастальделло
6
Оиконому
6
Оиконому
5
Гастальделло
35
Торосидис
17
Крафт
17
Крафт
35
Торосидис
43
Вивиани
5
Пульгар
5
Пульгар
43
Вивиани
Остались в запасе
Кротоне
Болонья
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кротоне - Болонья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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