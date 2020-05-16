Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Sinan Kurt - статистика

#8 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адана Демирспор
23
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Галатасарай
3 : 2
16.05.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
1 : 2
07.05.2022
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 3
23.04.2022
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Касымпаша
4 : 0
17.04.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
3 : 1
10.04.2022
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Хатайспор
0 : 0
04.04.2022
Адана Демирспор
73' - 90'
78'
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
2 : 1
19.03.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Адана Демирспор
2 : 3
13.03.2022
Сивасспор
1' - 80'
Турция. Суперлига, 28 тур
Йени Малатьяспор
1 : 0
04.03.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Адана Демирспор
0 : 0
25.02.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Газиантеп
0 : 3
20.02.2022
Адана Демирспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 1
14.02.2022
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
1 : 3
06.02.2022
Адана Демирспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
5 : 0
22.01.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Адана Демирспор
1 : 1
15.01.2022
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Фенербахче
1 : 2
10.01.2022
Адана Демирспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Гезтепе
1 : 1
26.12.2021
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Адана Демирспор
2 : 0
21.12.2021
Галатасарай
90' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
1 : 0
12.12.2021
Гиресунспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 15 тур
Трабзонспор
2 : 0
04.12.2021
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
0 : 0
26.11.2021
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Алтай
1 : 3
21.11.2021
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Адана Демирспор
1 : 0
07.11.2021
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
01.11.2021
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Сивасспор
1 : 1
24.10.2021
Адана Демирспор
1' - 69'
Турция. Суперлига, 9 тур
Адана Демирспор
0 : 2
16.10.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
1 : 2
01.10.2021
Адана Демирспор
1' - 60'
Турция. Суперлига, 7 тур
Адана Демирспор
4 : 0
25.09.2021
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
3 : 3
21.09.2021
Адана Демирспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 1
18.09.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Карагюмрюк
4 : 0
11.09.2021
Адана Демирспор
59' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Адана Демирспор
1 : 1
27.08.2021
Коньяспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 1
20.08.2021
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Адана Демирспор
0 : 1
15.08.2021
Фенербахче
1' - 90'
Главные новости
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
2
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
7
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
8
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
5
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+