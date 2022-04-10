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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Алтай
Адана Демирспор - Алтай: обзор матча 10 апреля 2022
Адана Демирспор
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Алтай
33'
Ю. Бельханда
36'
С. Акайдын
87'
М. Балотелли (П)
82'
М. Надери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Алтай
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Балотелли
87'
Замена
М. Варгас
️️️️
Д. Акинтола
87'
82'
ГОЛ! 2:1!
М. Надери
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Ю. Бельханда
79'
72'
Замена
Z. Yildirim
️️️️
А. Бийого Поко
Замена
М. Балотелли
️️️️
Б. Ассомбалонга
68'
Замена
Д. Джокович
️️️️
Г. Инлер
68'
62'
Замена
İ. Öztürk
️️️️
Ö. Özkaya
46'
Замена
Л. Каппел
️️️️
E. Erdogan
46'
Замена
Ö. Özkaya
️️️️
К. Караташ
39'
Желтая карточка
Д. Бамба
Желтая карточка
Ю. Акгюн
39'
ГОЛ! 2:0!
С. Акайдын
36'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Й. Свенссон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
22
Мохаммад Надери
ЛЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
19
Мустафа Капи
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
3-1-5-1
49
Мурич
4
Акайдын
5
Рассул
5
Санук
21
Стамбули
8
Акинтола
20
Бельханда
88
Инлер
22
Свенссон
11
Акгюн
27
Ассомбалонга
3-4-3
1
Лиш
4
90
Карайел
22
Надери
71
Бийого Поко
65
23
Тиам
6
88
Караташ
30
99
Бамба
88
Инлер
88
Джокович
88
Джокович
88
Инлер
20
Бельханда
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
20
Бельханда
8
Акинтола
8
Варгас
8
Варгас
8
Акинтола
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
88
Караташ
88
88
88
Караташ
38
38
30
7
Каппел
7
Каппел
30
71
Бийого Поко
8
8
71
Бийого Поко
Остались в запасе
Адана Демирспор
Алтай
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Адана Демирспор - Алтай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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