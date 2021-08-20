Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Адана Демирспор
Кайсериспор - Адана Демирспор: обзор матча 20 августа 2021
Кайсериспор
20.08.2021, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Адана Демирспор
17'
Г. Саздаги
63'
Д. Акинтола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Адана Демирспор
Замена
Я. Субаши
️️️️
К. Манэ
90'
+2
Замена
А. Узодимма
️️️️
Р. Дживелек
79'
Замена
М. Пектемек
️️️️
И. Парлак
79'
75'
Замена
F. Ezeh
️️️️
Д. Акинтола
75'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Л. Кастро
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Акинтола
Замена
О. Булут
️️️️
И. Акдаг
59'
46'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Г. Инлер
46'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ю. Бельханда
Желтая карточка
И. Акдаг
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Д. Акинтола
42'
Желтая карточка
С. Гюлер
41'
Желтая карточка
М. Балотелли
39'
Желтая карточка
Ф. Каплан
36'
Замена
С. Гюлер
️️️️
Х. Рассул
ГОЛ! 1:0!
Г. Саздаги
Пас отдал
Д. Аттама
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
14
Emre Demir
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
3-1-5
1
23
Кароль
15
4
Коловециос
25
Саздаги
17
Бассан
20
Карлос Манэ
12
Акдаг
3
Аттама
23
Парлак
3-5-2
49
Мурич
5
Санук
5
Рассул
26
Канак
88
Инлер
20
Бельханда
19
Кастро
22
Свенссон
8
45
Балотелли
8
Акинтола
20
Карлос Манэ
3
Субаши
3
Субаши
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
19
Узодимма
19
Узодимма
28
Дживелек
12
Акдаг
6
Булут
6
Булут
12
Акдаг
23
Парлак
9
Пектемек
9
Пектемек
23
Парлак
5
Рассул
6
Гюлер
6
Гюлер
5
Рассул
88
Инлер
21
Стамбули
21
Стамбули
88
Инлер
19
Кастро
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
19
Кастро
20
Бельханда
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
20
Бельханда
8
Акинтола
15
15
8
Акинтола
Остались в запасе
Кайсериспор
Адана Демирспор
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
35
Ферхат Каплан
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Кайсериспор - Адана Демирспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Кайсериспор
Адана Демирспор
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+