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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Сивасспор
Адана Демирспор - Сивасспор: обзор матча 13 марта 2022
Адана Демирспор
13.03.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Сивасспор
58'
Б. Стамбули
68'
М. Балотелли (П)
28'
П. Энрике
54'
П. Энрике
90+2'
П. Энрике (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Сивасспор
90'
+8
Замена
С. Камара
️️️️
Ф. Ульвестад
90'
+7
Замена
У. Чифтци
️️️️
З. Эрдал
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:3!
П. Энрике
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Акгюн
90'
+2
Желтая карточка
Т. Санук
84'
83'
Желтая карточка
З. Эрдал
81'
Замена
И. Кофи
️️️️
Ф. Файр
Замена
Г. Инлер
️️️️
S. Kurt
80'
Замена
А. Улудаг
️️️️
К. Канак
80'
78'
Желтая карточка
М. Конате
Желтая карточка
А. Мурич
78'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Балотелли
68'
68'
Замена
М. Конате
️️️️
О. Кайоде
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Б. Бьярнасон
60'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
М. Варгас
60'
ГОЛ! 1:2!
Б. Стамбули
58'
54'
ГОЛ! 0:2!
П. Энрике
Пас отдал
Э. Йесилюрт
42'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Энрике
Пас отдал
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
3-1-3-1-2
49
Мурич
26
Канак
5
Санук
4
Акайдын
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Бьярнасон
8
8
Варгас
11
Акгюн
45
Балотелли
3-4-3
35
Вурал
58
Эрдал
88
Османпаша
6
Гутас
76
Файр
7
Энрике
10
Градель
37
Арслан
80
Кайоде
6
Ульвестад
17
Йесилюрт
26
Канак
3
Улудаг
3
Улудаг
26
Канак
8
88
Инлер
88
Инлер
8
8
Варгас
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Варгас
8
Бьярнасон
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Бьярнасон
11
Акгюн
8
Акинтола
8
Акинтола
11
Акгюн
58
Эрдал
3
Чифтци
3
Чифтци
58
Эрдал
6
Ульвестад
14
Камара
14
Камара
6
Ульвестад
76
Файр
5
Кофи
5
Кофи
76
Файр
80
Кайоде
11
Конате
11
Конате
80
Кайоде
Остались в запасе
Адана Демирспор
Сивасспор
35
Ферхат Каплан
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Адана Демирспор - Сивасспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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