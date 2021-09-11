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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Адана Демирспор
Карагюмрюк - Адана Демирспор: обзор матча 11 сентября 2021
Карагюмрюк
11.09.2021, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Адана Демирспор
14'
А. Пешич
21'
А. Пешич
58'
А. Бертолаччи
79'
Я. Карамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Адана Демирспор
84'
Желтая карточка
Й. Свенссон
Замена
Л. Мерджан
️️️️
Т. Торун
81'
ГОЛ! 4:0!
Я. Карамо
79'
74'
Желтая карточка
Г. Инлер
Замена
E. Tatli
️️️️
А. Бертолаччи
74'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Д. Эркин
69'
Замена
Я. Карамо
️️️️
К. Фрей
68'
59'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Л. Кастро
59'
Замена
S. Kurt
️️️️
Б. Стамбули
ГОЛ! 3:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
В. Хеденстад
58'
46'
Замена
Х. Рассул
️️️️
М. Варгас
46'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
К. Канак
Замена
Б. Бекароглу
️️️️
Д. Люккассен
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Пешич
Пас отдал
Т. Торун
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Пешич
Пас отдал
Л. Билья
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Карагюмрюк
29
Юре Балковец
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
3-5-3
88
Эркин
87
Жуканович
6
Хеденстад
6
Билья
11
Фрей
50
Эзтюмер
8
Торун
91
Бертолаччи
32
Люккассен
8
Пешич
2
Вивиано
3-1-3-1-2
49
Мурич
26
Канак
5
Санук
6
Гюлер
21
Стамбули
22
Свенссон
20
Бельханда
19
Кастро
8
Варгас
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
11
Фрей
14
Карамо
14
Карамо
11
Фрей
88
Эркин
29
Балковец
29
Балковец
88
Эркин
32
Люккассен
86
Бекароглу
86
Бекароглу
32
Люккассен
8
Торун
22
Мерджан
22
Мерджан
8
Торун
91
Бертолаччи
14
14
91
Бертолаччи
8
Варгас
5
Рассул
5
Рассул
8
Варгас
19
Кастро
88
Инлер
88
Инлер
19
Кастро
21
Стамбули
8
8
21
Стамбули
26
Канак
11
Акгюн
11
Акгюн
26
Канак
Остались в запасе
Карагюмрюк
Адана Демирспор
8
Самед Онур
АП
54
Салих Дурсун
ЦЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
15
Francis Ezeh
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
54
Салих Дурсун
ЦЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
15
Francis Ezeh
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Карагюмрюк - Адана Демирспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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