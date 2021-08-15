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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Фенербахче
Адана Демирспор - Фенербахче: обзор матча 15 августа 2021
Адана Демирспор
15.08.2021, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
46'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адана Демирспор - Фенербахче
Желтая карточка
Т. Санук
90'
+1
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Л. Кастро
89'
82'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
81'
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Озил
76'
Замена
О. Туфан
️️️️
М. Зайц
Замена
P. Dibba
️️️️
Д. Акинтола
76'
70'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
С. Дурсун
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Балотелли
62'
Замена
F. Ezeh
️️️️
Ю. Бельханда
62'
46'
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Пас отдал
И. Кахведжи
46'
Замена
С. Азиз
️️️️
Ф. Кадиоглу
46'
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Саматта
31'
Желтая карточка
М. Тиссеран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Месут Озил
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
26
Izzet Celik
ЦП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
15
Francis Ezeh
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
14
Pa Dibba
ЦФ
Фенербахче
4
Сердар Азиз
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
54
Эртугрул Четин
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
3-5-2
49
Мурич
26
Канак
5
Рассул
5
Санук
19
Кастро
20
Бельханда
8
88
Инлер
22
Свенссон
8
Акинтола
45
Балотелли
4-1-3-1-1
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
32
Тиссеран
57
Новак
41
Салаи
14
Густаво
8
Зайц
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
10
Озил
38
Саматта
19
Кастро
21
Стамбули
21
Стамбули
19
Кастро
20
Бельханда
15
15
20
Бельханда
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
8
Акинтола
14
14
8
Акинтола
24
Кадиоглу
4
Азиз
4
Азиз
24
Кадиоглу
Дурсун
30
Сангаре
30
Сангаре
Дурсун
8
Зайц
11
Туфан
11
Туфан
8
Зайц
10
Озил
7
Соса
7
Соса
10
Озил
38
Саматта
19
Дурсун
19
Дурсун
38
Саматта
Остались в запасе
Адана Демирспор
Фенербахче
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
54
Эртугрул Четин
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Адана Демирспор - Фенербахче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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