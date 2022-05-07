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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Аланьяспор
Адана Демирспор - Аланьяспор: обзор матча 07 мая 2022
Адана Демирспор
07.05.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Аланьяспор
32'
Ю. Бельханда
20'
Т. Санук (АГ)
76'
Э. Акбаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Аланьяспор
Желтая карточка
Ю. Бельханда
89'
Замена
С. Гюлер
️️️️
И. Кокчалыш
86'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Г. Инлер
86'
84'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Д. Кандеяш
82'
Желтая карточка
Т. Бингель
Замена
А. Улудаг
️️️️
Х. Рассул
79'
Замена
М. Варгас
️️️️
Б. Бьярнасон
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
Э. Акбаба
Пас отдал
Э. Бекироглу
69'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Ч. Авазим
68'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
У. Гюнеш
65'
Желтая карточка
У. Гюнеш
Желтая карточка
М. Балотелли
61'
Желтая карточка
И. Кокчалыш
60'
58'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Ф. Дьедиу
58'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Э. Караджа
50'
Желтая карточка
Ч. Авазим
ГОЛ! 1:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Б. Бьярнасон
32'
22'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Санук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
88
Дамьян Джокович
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
4-5-1
49
Мурич
2
Кокчалыш
5
Санук
5
Рассул
4
Акайдын
88
Инлер
8
8
Бьярнасон
20
Бельханда
11
Акгюн
45
Балотелли
4-1-3-2
99
Карагез
24
15
Авазим
19
Милунович
26
Борха
8
Фер
20
Гюнеш
20
Аксой
21
Кандеяш
18
Дьедиу
7
Караджа
5
Рассул
3
Улудаг
3
Улудаг
5
Рассул
2
Кокчалыш
6
Гюлер
6
Гюлер
2
Кокчалыш
8
Бьярнасон
8
Варгас
8
Варгас
8
Бьярнасон
88
Инлер
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
88
Инлер
7
Караджа
75
Бингель
75
Бингель
7
Караджа
21
Кандеяш
7
Новейш
7
Новейш
21
Кандеяш
15
Авазим
8
Акбаба
8
Акбаба
15
Авазим
18
Дьедиу
9
Эдуарду
9
Эдуарду
18
Дьедиу
20
Гюнеш
10
Бекироглу
10
Бекироглу
20
Гюнеш
Остались в запасе
Адана Демирспор
Аланьяспор
39
Ведат Каракуш
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Адана Демирспор - Аланьяспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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