Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Трабзонспор
Адана Демирспор - Трабзонспор: обзор матча 23 апреля 2022
Адана Демирспор
23.04.2022, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Трабзонспор
75'
М. Варгас
7'
Б. Перес (П)
12'
А. Корнелиус
61'
Джанини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Трабзонспор
Пенальти не реализован!
Л. Реми
90'
+3
Замена
Д. Джокович
️️️️
Б. Бьярнасон
88'
88'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
М. Гамшик
86'
Желтая карточка
У. Чакир
Замена
Л. Реми
️️️️
Б. Ассомбалонга
83'
79'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Э. Вишча
ГОЛ! 1:3!
М. Варгас
75'
Замена
А. Улудаг
️️️️
Х. Рассул
71'
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Д. Акинтола
70'
61'
ГОЛ! 0:3!
Джанини
Замена
Т. Санук
️️️️
С. Дели
46'
46'
Замена
Джанини
️️️️
Ж. Куасси
46'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
А. Омюр
30'
Замена
А. Каплан
️️️️
Б. Перес
12'
ГОЛ! 0:2!
А. Корнелиус
Пас отдал
Э. Вишча
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Перес
Желтая карточка
С. Дели
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
22
Йонас Свенссон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
19
Мустафа Капи
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
3
Берат Эздемир
ОП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-5-1-1
49
Мурич
4
Акайдын
15
Дели
5
Рассул
88
Инлер
8
Бьярнасон
8
Акинтола
11
Акгюн
22
Свенссон
8
Варгас
27
Ассомбалонга
3-4-2-1
1
Чакир
33
Перес
4
Денсвил
14
Уго
17
Гамшик
24
Токез
33
Омюр
6
Сиопис
10
Вишча
17
Куасси
14
Корнелиус
5
Рассул
3
Улудаг
3
Улудаг
5
Рассул
15
Дели
5
Санук
5
Санук
15
Дели
8
Акинтола
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
8
Акинтола
8
Бьярнасон
88
Джокович
88
Джокович
8
Бьярнасон
27
Ассомбалонга
14
Реми
14
Реми
27
Ассомбалонга
33
Перес
22
Каплан
22
Каплан
33
Перес
17
Гамшик
3
Эздемир
3
Эздемир
17
Гамшик
10
Вишча
10
Эрдоган
10
Эрдоган
10
Вишча
33
Омюр
9
Бакасетас
9
Бакасетас
33
Омюр
17
Куасси
21
Джанини
21
Джанини
17
Куасси
Остались в запасе
Адана Демирспор
Трабзонспор
39
Ведат Каракуш
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Остались в запасе
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Адана Демирспор - Трабзонспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Трабзонспор
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+