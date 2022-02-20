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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Адана Демирспор
Газиантеп - Адана Демирспор: обзор матча 20 февраля 2022
Газиантеп
20.02.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Адана Демирспор
18'
Б. Ассомбалонга
69'
Б. Бьярнасон
82'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Адана Демирспор
87'
Замена
А. Улудаг
️️️️
К. Канак
87'
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Б. Ассомбалонга
82'
ГОЛ! 0:3!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
К. Канак
81'
Пенальти не реализован!
Б. Ассомбалонга
80'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Акгюн
Желтая карточка
П. Джилободжи
79'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Ф. Соялп
78'
Замена
Т. Бервен
️️️️
А. Сагаль
70'
69'
ГОЛ! 0:2!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Й. Свенссон
66'
Замена
S. Kurt
️️️️
Б. Стамбули
66'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Ю. Бельханда
56'
Пенальти не реализован!
Б. Ассомбалонга
Замена
А. Максим
️️️️
R. Niyaz
46'
Замена
А. Тошка
️️️️
Х. Мендиль
46'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
С. Колкер
46'
42'
Желтая карточка
Ю. Акгюн
Желтая карточка
С. Кициу
40'
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
М. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
4-2-4
19
Гювенк
37
Мендиль
70
Кициу
3
Джилободжи
29
Колкер
4
Ветрих
8
Соялп
28
Сагаль
5
Эрсой
9
Демир
20
3-1-3-1-2
49
Мурич
26
Канак
5
Санук
4
Акайдын
21
Стамбули
22
Свенссон
20
Бельханда
88
Инлер
8
Варгас
27
Ассомбалонга
11
Акгюн
37
Мендиль
14
Тошка
14
Тошка
37
Мендиль
20
44
Максим
44
Максим
20
8
Соялп
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
8
Соялп
29
Колкер
25
Фигейредо
25
Фигейредо
29
Колкер
28
Сагаль
19
Бервен
19
Бервен
28
Сагаль
26
Канак
3
Улудаг
3
Улудаг
26
Канак
20
Бельханда
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
20
Бельханда
27
Ассомбалонга
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
27
Ассомбалонга
21
Стамбули
8
8
21
Стамбули
11
Акгюн
8
Акинтола
8
Акинтола
11
Акгюн
Остались в запасе
Газиантеп
Адана Демирспор
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Газиантеп - Адана Демирспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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