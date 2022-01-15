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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Кайсериспор
Адана Демирспор - Кайсериспор: обзор матча 15 января 2022
Адана Демирспор
15.01.2022, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
26'
Б. Ассомбалонга
87'
К. Манэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Кайсериспор
87'
ГОЛ! 1:1!
К. Манэ
85'
Замена
О. Кеман
️️️️
И. Акдаг
85'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Л. Кароль
Замена
М. Мимароглу
️️️️
Ю. Акгюн
82'
77'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
Замена
Л. Кастро
️️️️
T. Ãamdal
76'
Замена
М. Варгас
️️️️
Д. Акинтола
68'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Ю. Бельханда
68'
61'
Замена
Э. Бассан
️️️️
Г. Саздаги
61'
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Кардозу
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Ю. Бельханда
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
96
Emircan Atas
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
19
Лукас Кастро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
30
Emrecan Uzun
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
4-3-3
49
Мурич
4
Акайдын
6
Гюлер
5
Санук
17
8
8
Бьярнасон
20
Бельханда
8
Акинтола
27
Ассомбалонга
11
Акгюн
3-2-1-4
1
5
Хосейни
15
23
Кароль
6
Булут
25
Саздаги
20
Кардозу
9
Пектемек
19
Гавранович
3
Аттама
12
Акдаг
17
19
Кастро
19
Кастро
17
20
Бельханда
88
Инлер
88
Инлер
20
Бельханда
8
Акинтола
8
Варгас
8
Варгас
8
Акинтола
11
Акгюн
77
Мимароглу
77
Мимароглу
11
Акгюн
12
Акдаг
8
Кеман
8
Кеман
12
Акдаг
23
Кароль
28
Дживелек
28
Дживелек
23
Кароль
25
Саздаги
17
Бассан
17
Бассан
25
Саздаги
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
Остались в запасе
Адана Демирспор
Кайсериспор
39
Ведат Каракуш
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
96
Emircan Atas
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
30
Emrecan Uzun
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
1
Дженк Генен
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
96
Emircan Atas
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
30
Emrecan Uzun
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
1
Дженк Генен
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Адана Демирспор - Кайсериспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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