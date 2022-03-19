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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 19 марта 2022
Адана Демирспор
19.03.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
38'
Т. Санук
81'
Б. Бьярнасон
48'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Ю. Акгюн
90'
+3
86'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
ГОЛ! 2:1!
Б. Бьярнасон
81'
Желтая карточка
М. Балотелли
74'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Б. Ассомбалонга
64'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Акинтола
63'
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Алексич
46'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Б. Озкан
46'
Замена
Д. Алексич
️️️️
С. Учан
Желтая карточка
Ю. Акгюн
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Т. Санук
38'
28'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Истанбул Башакшехир
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
21
Пицци
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-1-2-1-3
49
Мурич
4
Акайдын
5
Санук
3
Улудаг
21
Стамбули
22
Свенссон
88
Инлер
8
Варгас
27
Ассомбалонга
8
Акинтола
11
Акгюн
3-5-1-1
1
Бабакан
3
Дуарте
6
Лима
2
Озбайраклы
55
Ндайшими
19
Озкан
9
Тюрук
48
Учан
89
Шадли
7
Трезеге
77
Окака-Чука
27
Ассомбалонга
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
27
Ассомбалонга
11
Акгюн
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
11
Акгюн
8
Акинтола
45
Балотелли
45
Балотелли
8
Акинтола
19
Озкан
38
Чигерчи
38
Чигерчи
19
Озкан
48
Учан
9
Алексич
9
Алексич
48
Учан
Остались в запасе
Адана Демирспор
Истанбул Башакшехир
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Пицци
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
Остались в запасе
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Пицци
АП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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