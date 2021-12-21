Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Галатасарай
Адана Демирспор - Галатасарай: обзор матча 21 декабря 2021
Адана Демирспор
21.12.2021, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
53'
Ю. Акгюн
58'
Ю. Акгюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адана Демирспор - Галатасарай
Замена
Т. Санук
️️️️
Г. Инлер
90'
Замена
S. Kurt
️️️️
Б. Бьярнасон
90'
Желтая карточка
А. Мурич
86'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Акгюн
80'
73'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
О. Байрам
73'
Замена
Э. Килинк
️️️️
К. Актюркоглу
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
М. Варгас
73'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Балотелли
73'
67'
Замена
А. Кара
️️️️
Т. Антальялы
63'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Б. Кутлу
62'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
О. Морутан
ГОЛ! 2:0!
Ю. Акгюн
Пас отдал
М. Варгас
58'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Акгюн
Пас отдал
М. Варгас
53'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
43'
33'
Желтая карточка
Т. Антальялы
Желтая карточка
Б. Стамбули
8'
Желтая карточка
Й. Свенссон
8'
3'
Желтая карточка
А. Чикелдэу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-1-3-1-2
49
Мурич
4
Акайдын
15
Дели
26
Канак
21
Стамбули
22
Свенссон
88
Инлер
8
Бьярнасон
8
Варгас
11
Акгюн
45
Балотелли
3-1-2-2-2
13
Кипе
25
Нельссон
23
Маркао
18
Байрам
14
Антальялы
10
Кутлу
20
Чикелдэу
80
Морутан
7
Актюркоглу
17
Джаглаян
42
Мохамед
88
Инлер
5
Санук
5
Санук
88
Инлер
8
Бьярнасон
8
8
8
Бьярнасон
8
Варгас
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Варгас
11
Акгюн
8
Акинтола
8
Акинтола
11
Акгюн
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
18
Байрам
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
18
Байрам
14
Антальялы
35
Кара
35
Кара
14
Антальялы
10
Кутлу
8
Бабел
8
Бабел
10
Кутлу
7
Актюркоглу
11
Килинк
11
Килинк
7
Актюркоглу
80
Морутан
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
80
Морутан
Остались в запасе
Адана Демирспор
Галатасарай
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
8
Софиан Фегули
ОП
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Адана Демирспор - Галатасарай
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Галатасарай
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+