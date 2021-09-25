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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Газиантеп
Адана Демирспор - Газиантеп: обзор матча 25 сентября 2021
Адана Демирспор
25.09.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Газиантеп
12'
Ю. Акгюн
65'
С. Колкер (АГ)
78'
М. Балотелли
85'
Б. Ассомбалонга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адана Демирспор - Газиантеп
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Б. Ассомбалонга
85'
81'
Замена
А. Максим
️️️️
Ж. Фигейредо
Замена
Л. Кастро
️️️️
М. Балотелли
81'
Замена
T. Ãamdal
️️️️
Й. Свенссон
81'
ГОЛ! 3:0!
М. Балотелли
78'
71'
Желтая карточка
П. Джилободжи
Желтая карточка
Б. Стамбули
71'
68'
Замена
К. Эзер
️️️️
А. Эль-Мессауди
68'
Замена
Н. Дико
️️️️
А. Сагаль
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Колкер
65'
Замена
М. Мимароглу
️️️️
Ю. Акгюн
63'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Варгас
62'
46'
Замена
С. Кициу
️️️️
О. Джейлан
36'
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
ГОЛ! 1:0!
Ю. Акгюн
Пас отдал
М. Варгас
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Sinan Kurt
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-1-3-1-2
35
Каплан
4
Акайдын
15
Дели
5
Рассул
21
Стамбули
8
8
Бьярнасон
22
Свенссон
8
Варгас
11
Акгюн
45
Балотелли
4-1-5
19
Гювенк
29
Колкер
3
Джилободжи
11
Пехливан
77
Джейлан
21
Меркель
11
Эль-Мессауди
25
Фигейредо
9
Демир
28
Сагаль
20
22
Свенссон
17
17
22
Свенссон
45
Балотелли
19
Кастро
19
Кастро
45
Балотелли
8
Варгас
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Варгас
11
Акгюн
77
Мимароглу
77
Мимароглу
11
Акгюн
77
Джейлан
70
Кициу
70
Кициу
77
Джейлан
25
Фигейредо
44
Максим
44
Максим
25
Фигейредо
11
Эль-Мессауди
10
Эзер
10
Эзер
11
Эль-Мессауди
28
Сагаль
12
Дико
12
Дико
28
Сагаль
Остались в запасе
Адана Демирспор
Газиантеп
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
15
Francis Ezeh
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
15
Francis Ezeh
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Адана Демирспор - Газиантеп
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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