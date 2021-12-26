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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Адана Демирспор
Гезтепе - Адана Демирспор: обзор матча 26 декабря 2021
Гезтепе
26.12.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Адана Демирспор
78'
Х. Рассул (АГ)
16'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Адана Демирспор
Замена
Е. Озкайимоглу
️️️️
Лоуренси
90'
+4
79'
Замена
С. Гюлер
️️️️
Т. Санук
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Рассул
78'
Замена
Я. Каян
️️️️
Д. Арсланажич
76'
71'
Замена
Х. Рассул
️️️️
T. Ãamdal
65'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
М. Варгас
65'
Замена
С. Дели
️️️️
Г. Инлер
Замена
Х. Акбунар
️️️️
Д. Тижанич
63'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Б. Эмир
63'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
А. Яхович
63'
Желтая карточка
Д. Арсланажич
50'
46'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Балотелли
20'
Желтая карточка
Г. Инлер
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Балотелли
Пас отдал
Ю. Акгюн
Желтая карточка
Лоуренси
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Гезтепе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
3-3-1-2-1
70
Эгрибаят
4
Анхель
33
Нукан
41
Эмир
15
Арсланажич
5
Нвободо
22
Алиджи
8
Айдогду
43
Тижанич
7
Лоуренси
18
Яхович
4-1-2-1-2
49
Мурич
26
Канак
5
Санук
4
Акайдын
17
21
Стамбули
8
Бьярнасон
88
Инлер
8
Варгас
45
Балотелли
11
Акгюн
41
Эмир
68
Бурекович
68
Бурекович
41
Эмир
15
Арсланажич
20
Каян
20
Каян
15
Арсланажич
43
Тижанич
7
Акбунар
7
Акбунар
43
Тижанич
18
Яхович
27
Ндиайе
27
Ндиайе
18
Яхович
7
Лоуренси
11
Озкайимоглу
11
Озкайимоглу
7
Лоуренси
88
Инлер
15
Дели
15
Дели
88
Инлер
17
5
Рассул
5
Рассул
17
5
Санук
6
Гюлер
6
Гюлер
5
Санук
8
Варгас
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Варгас
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
Остались в запасе
Гезтепе
Адана Демирспор
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
35
Ферхат Каплан
ВР
8
Sinan Kurt
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
8
Sinan Kurt
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Гезтепе - Адана Демирспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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