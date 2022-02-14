Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Бешикташ
Адана Демирспор - Бешикташ: обзор матча 14 февраля 2022
Адана Демирспор
14.02.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
90+2'
С. Акайдын
31'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Бешикташ
Желтая карточка
С. Акайдын
90'
+7
90'
+4
Замена
Г. Ялчин
️️️️
Р. Геззаль
ГОЛ! 1:1!
С. Акайдын
Пас отдал
Т. Санук
90'
+2
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Варгас
83'
Замена
А. Улудаг
️️️️
К. Канак
78'
66'
Замена
М. Топал
️️️️
K. Kalafat
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Б. Бьярнасон
66'
Замена
Д. Джокович
️️️️
Б. Стамбули
66'
62'
Замена
У. Мерас
️️️️
Р. Йилмаз
62'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
А. Тейшейра
Желтая карточка
М. Балотелли
45'
+1
44'
Желтая карточка
М. Батшуайи
Желтая карточка
Ю. Бельханда
44'
Желтая карточка
М. Варгас
44'
41'
Желтая карточка
Велинтон
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
K. Kalafat
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
3-1-3-1-2
49
Мурич
4
Акайдын
26
Канак
5
Санук
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Бьярнасон
88
Инлер
8
Варгас
11
Акгюн
45
Балотелли
3-3-1-3
30
Дестаноглу
21
Вида
23
Велинтон
33
Йилмаз
20
Уйсал
18
Геззаль
13
Хатчинсон
11
Тейшейра
34
9
Ларин
44
Батшуайи
26
Канак
3
Улудаг
3
Улудаг
26
Канак
8
Бьярнасон
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Бьярнасон
21
Стамбули
88
Джокович
88
Джокович
21
Стамбули
8
Варгас
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Варгас
33
Йилмаз
17
Мерас
17
Мерас
33
Йилмаз
18
Геззаль
50
Ялчин
50
Ялчин
18
Геззаль
11
Тейшейра
6
Ильхан
6
Ильхан
11
Тейшейра
34
5
Топал
5
Топал
34
Остались в запасе
Адана Демирспор
Бешикташ
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Ондер Каравели
Статистика матча Адана Демирспор - Бешикташ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Бешикташ
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+