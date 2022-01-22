Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Карагюмрюк
Адана Демирспор - Карагюмрюк: обзор матча 22 января 2022
Адана Демирспор
22.01.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
5 : 0
Завершен
Карагюмрюк
36'
Б. Ассомбалонга
59'
Ю. Акгюн
67'
Б. Ассомбалонга
83'
М. Балотелли
90+1'
Ю. Акгюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Карагюмрюк
ГОЛ! 5:0!
Ю. Акгюн
Пас отдал
М. Балотелли
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Ю. Акгюн
83'
Замена
С. Гюлер
️️️️
Т. Санук
82'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Б. Ассомбалонга
82'
79'
Желтая карточка
Л. Билья
77'
Замена
Т. Торун
️️️️
Э. Мор
Замена
Л. Кастро
️️️️
Ю. Бельханда
75'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
М. Варгас
75'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Г. Инлер
75'
ГОЛ! 3:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
М. Варгас
67'
66'
Замена
А. Туре
️️️️
К. Бистрович
66'
Замена
Э. Алпарслан
️️️️
Ю. Балковец
65'
Желтая карточка
Ю. Балковец
63'
Желтая карточка
Ф. Борини
ГОЛ! 2:0!
Ю. Акгюн
Пас отдал
Б. Ассомбалонга
59'
46'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
Д. Дурмаз
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
36'
35'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
Желтая карточка
С. Акайдын
33'
31'
Красная карточка
Я. Карамо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Карагюмрюк
54
Салих Дурсун
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
19
Мустафа Капи
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
3-1-3-1-2
49
Мурич
4
Акайдын
5
Санук
26
Канак
21
Стамбули
20
Бельханда
22
Свенссон
88
Инлер
8
Варгас
11
Акгюн
27
Ассомбалонга
4-3-2-2
86
Бекароглу
29
Балковец
4
Бираски
54
Дурсун
8
Бистрович
6
Билья
10
Дурмаз
7
Мор
14
Карамо
2
Вивиано
16
Борини
5
Санук
6
Гюлер
6
Гюлер
5
Санук
88
Инлер
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
88
Инлер
20
Бельханда
19
Кастро
19
Кастро
20
Бельханда
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
8
Варгас
8
Акинтола
8
Акинтола
8
Варгас
8
Бистрович
7
Туре
7
Туре
8
Бистрович
7
Мор
8
Торун
8
Торун
7
Мор
10
Дурмаз
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
10
Дурмаз
29
Балковец
60
Алпарслан
60
Алпарслан
29
Балковец
Остались в запасе
Адана Демирспор
Карагюмрюк
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
77
Аднан Угур
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
77
Аднан Угур
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Адана Демирспор - Карагюмрюк
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Карагюмрюк
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+