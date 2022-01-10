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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Адана Демирспор
Фенербахче - Адана Демирспор: обзор матча 10 января 2022
Фенербахче
10.01.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Адана Демирспор
29'
Э. Валенсия (П)
34'
Г. Инлер
46'
Ю. Бельханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Адана Демирспор
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
90'
+2
86'
Замена
T. Ãamdal
️️️️
К. Канак
Замена
М. Майер
️️️️
М. Зайц
84'
Замена
Д. Росси
️️️️
Ф. Новак
84'
79'
Замена
S. Kurt
️️️️
Б. Стамбули
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
М. Хакан Яндас
73'
66'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
М. Варгас
66'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
М. Озил
️️️️
Д. Пелкас
60'
Замена
С. Дурсун
️️️️
И. Кахведжи
60'
47'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
47'
46'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Бельханда
Пас отдал
К. Канак
40'
Желтая карточка
Б. Стамбули
34'
ГОЛ! 1:1!
Г. Инлер
Пас отдал
Ю. Акгюн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Валенсия
29'
27'
Желтая карточка
Й. Свенссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Месут Озил
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
4-5-1
1
Эзер
3
Мин-Джэ
41
Салаи
57
Новак
26
Осайи-Самуэль
10
Пелкас
17
Кахведжи
8
Зайц
8
Яндас
7
Соса
30
Валенсия
3-1-3-1-2
49
Мурич
4
Акайдын
26
Канак
5
Санук
21
Стамбули
22
Свенссон
20
Бельханда
88
Инлер
8
Варгас
11
Акгюн
27
Ассомбалонга
8
Яндас
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
8
Яндас
8
Зайц
7
Майер
7
Майер
8
Зайц
10
Пелкас
10
Озил
10
Озил
10
Пелкас
57
Новак
9
Росси
9
Росси
57
Новак
17
Кахведжи
19
Дурсун
19
Дурсун
17
Кахведжи
26
Канак
17
17
26
Канак
8
Варгас
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
8
Варгас
21
Стамбули
8
8
21
Стамбули
20
Бельханда
8
Акинтола
8
Акинтола
20
Бельханда
Остались в запасе
Фенербахче
Адана Демирспор
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
39
Ведат Каракуш
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Фенербахче - Адана Демирспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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