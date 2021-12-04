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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Адана Демирспор
Трабзонспор - Адана Демирспор: обзор матча 04 декабря 2021
Трабзонспор
04.12.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Адана Демирспор
26'
Э. Нвакаеме
54'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Адана Демирспор
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Омюр
86'
Замена
Б. Перес
️️️️
М. Сиопис
85'
82'
Желтая карточка
М. Балотелли
81'
Замена
М. Мимароглу
️️️️
Ю. Акгюн
81'
Замена
T. Ãamdal
️️️️
Й. Свенссон
72'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Акинтола
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
Б. Койта
72'
61'
Замена
М. Варгас
️️️️
Б. Бьярнасон
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Э. Нвакаеме
54'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нвакаеме
26'
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Корнелиус
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Трабзонспор
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
1
Arda Akbulut
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
19
Лукас Кастро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
3-1-4-2
1
Чакир
4
Денсвил
32
Ие
14
Уго
3
Эздемир
17
Гамшик
6
Сиопис
24
Токез
33
Омюр
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
3-1-3-3
49
Мурич
15
Дели
5
Рассул
4
Акайдын
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Бьярнасон
8
45
Балотелли
11
Акгюн
8
Акинтола
6
Сиопис
33
Перес
33
Перес
6
Сиопис
Койта
9
Бакасетас
9
Бакасетас
Койта
33
Омюр
7
Сари
7
Сари
33
Омюр
14
Корнелиус
55
Койта
55
Койта
14
Корнелиус
22
Свенссон
17
17
22
Свенссон
8
Бьярнасон
8
Варгас
8
Варгас
8
Бьярнасон
8
Акинтола
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Акинтола
11
Акгюн
77
Мимароглу
77
Мимароглу
11
Акгюн
Остались в запасе
Трабзонспор
Адана Демирспор
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Arda Akbulut
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Трабзонспор - Адана Демирспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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