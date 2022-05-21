Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

İbrahim Öztürk - статистика

#38 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алтай
26
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
1' - 90'
19'
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
87' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Алтай
1 : 1
16.04.2022
Истанбул Башакшехир
1' - 86'
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
3 : 1
10.04.2022
Алтай
62' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Алтай
1 : 2
02.04.2022
Антальяспор
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 30 тур
Сивасспор
2 : 1
20.03.2022
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Алтай
1 : 0
12.03.2022
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
0 : 0
06.03.2022
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Алтай
3 : 2
27.02.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
1 : 0
19.02.2022
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Алтай
0 : 0
11.02.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Гезтепе
0 : 2
06.02.2022
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Фенербахче
2 : 1
19.01.2022
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Алтай
0 : 2
16.01.2022
Аланьяспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Кайсериспор
1 : 0
09.01.2022
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Гиресунспор
3 : 1
17.12.2021
Алтай
1' - 63'
Турция. Суперлига, 16 тур
Алтай
1 : 2
10.12.2021
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
2 : 2
04.12.2021
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
26.11.2021
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Алтай
1 : 3
21.11.2021
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 0
06.11.2021
Алтай
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Алтай
1 : 1
30.10.2021
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Йени Малатьяспор
2 : 1
22.10.2021
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Алтай
0 : 1
17.10.2021
Карагюмрюк
52' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Газиантеп
4 : 1
03.10.2021
Алтай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Алтай
2 : 1
24.09.2021
Бешикташ
46' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 2
21.09.2021
Алтай
90' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Алтай
2 : 1
17.09.2021
Гезтепе
46' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
3 : 1
11.09.2021
Алтай
1' - 46'
Турция. Суперлига, 3 тур
Алтай
0 : 2
29.08.2021
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
1 : 4
21.08.2021
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Алтай
3 : 0
14.08.2021
Кайсериспор
1' - 90'
Главные новости
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
2
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
7
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
8
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
5
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+