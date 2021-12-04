Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Алтай
Галатасарай - Алтай: обзор матча 04 декабря 2021
Галатасарай
04.12.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Алтай
34'
Х. Дервисоглу
79'
М. Дианье
17'
С. Пиньярес
86'
Д. Бамба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Алтай
90'
+5
Желтая карточка
Д. Бамба
90'
+2
Замена
E. Çelenk
️️️️
Л. Каппел
90'
+1
Замена
M. Paixão
️️️️
Z. Yildirim
Замена
А. Кара
️️️️
Б. Кутлу
90'
+1
Замена
Р. Бабел
️️️️
Д. Йедлин
90'
+1
86'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Бамба
ГОЛ! 2:1!
М. Дианье
Пас отдал
П. ван Анхолт
79'
79'
Замена
Тасиано
️️️️
К. Караташ
Замена
О. Морутан
️️️️
Т. Антальялы
69'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Х. Дервисоглу
69'
Замена
М. Дианье
️️️️
М. Мохамед
68'
68'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
С. Пиньярес
68'
Замена
А. Райан
️️️️
M. Rodríguez
Желтая карточка
Ф. Муслера
66'
65'
Желтая карточка
Z. Yildirim
50'
Желтая карточка
Д. Карайел
ГОЛ! 1:1!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
С. Фегули
34'
20'
Желтая карточка
С. Пиньярес
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Пиньярес
Пас отдал
Л. Каппел
Желтая карточка
Д. Йедлин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
7
Леандро Каппел
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
35
Айтач Кара
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
89
Erhan Çelenk
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Муслера
15
ван Анхолт
25
Нельссон
2
Йедлин
23
Маркао
8
Фегули
14
Антальялы
10
Кутлу
7
Актюркоглу
42
Мохамед
28
Дервисоглу
2-4-4
1
Лиш
90
Карайел
38
19
Пиньярес
71
Бийого Поко
65
7
Каппел
13
Акча
88
Караташ
99
Бамба
8
10
Кутлу
35
Кара
35
Кара
10
Кутлу
14
Антальялы
80
Морутан
80
Морутан
14
Антальялы
28
Дервисоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
28
Дервисоглу
2
Йедлин
8
Бабел
8
Бабел
2
Йедлин
42
Мохамед
45
Дианье
45
Дианье
42
Мохамед
7
Каппел
89
89
7
Каппел
19
Пиньярес
6
6
19
Пиньярес
88
Караташ
16
Тасиано
16
Тасиано
88
Караташ
8
19
19
8
65
29
Райан
29
Райан
65
Остались в запасе
Галатасарай
Алтай
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Галатасарай - Алтай
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Алтай
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+