Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Алтай
Сивасспор - Алтай: обзор матча 20 марта 2022
Сивасспор
20.03.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Алтай
79'
О. Кайоде
90+2'
М. Ятабаре
54'
M. Rodríguez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Алтай
ГОЛ! 2:1!
М. Ятабаре
90'
+2
86'
Замена
E. Erdogan
️️️️
Л. Каппел
ГОЛ! 1:1!
О. Кайоде
79'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Ф. Ульвестад
76'
74'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
71'
Замена
Z. Yildirim
️️️️
С. Пиньярес
71'
Замена
А. Райан
️️️️
M. Paixão
71'
Замена
К. Караташ
️️️️
М. Надери
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Ф. Файр
59'
Замена
М. Конате
️️️️
S. Yilmaz
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
M. Rodríguez
Пас отдал
С. Пиньярес
Желтая карточка
Ф. Файр
45'
+1
Замена
У. Чифтци
️️️️
З. Эрдал
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
13
Мурат Акча
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
4-4-2
35
Вурал
58
Эрдал
2
Огуз
88
Османпаша
6
Гутас
17
76
Файр
37
Арслан
10
Градель
80
Кайоде
6
Ульвестад
3-5-2
1
Лиш
90
Карайел
22
Надери
38
16
Тасиано
71
Бийого Поко
19
Пиньярес
7
Каппел
65
19
13
Акча
58
Эрдал
3
Чифтци
3
Чифтци
58
Эрдал
76
Файр
20
Кесгин
20
Кесгин
76
Файр
6
Ульвестад
9
Ятабаре
9
Ятабаре
6
Ульвестад
17
11
Конате
11
Конате
17
19
Пиньярес
8
8
19
Пиньярес
22
Надери
88
Караташ
88
Караташ
22
Надери
19
29
Райан
29
Райан
19
7
Каппел
30
30
7
Каппел
Остались в запасе
Сивасспор
Алтай
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Сивасспор - Алтай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Алтай
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+