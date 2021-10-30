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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Сивасспор
Алтай - Сивасспор: обзор матча 30 октября 2021
Алтай
30.10.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
44'
Д. Бамба
38'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алтай - Сивасспор
90'
+2
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Ф. Файр
Желтая карточка
Д. Карайел
90'
Замена
Тасиано
️️️️
С. Пиньярес
89'
78'
Желтая карточка
И. Кофи
Желтая карточка
А. Бийого Поко
77'
77'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
73'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Ятабаре
73'
Замена
И. Кофи
️️️️
О. Кайоде
Замена
Ö. Özkaya
️️️️
E. Björkander
62'
Желтая карточка
Х. Тиам
61'
59'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
А. Окечукву
Желтая карточка
Z. Yildirim
55'
Замена
E. Çelenk
️️️️
Д. Бамба
54'
Замена
Z. Yildirim
️️️️
C. GÃ¼lselam
46'
Замена
M. Paixão
️️️️
А. Райан
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бамба
Пас отдал
А. Райан
44'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
29
Ахмед Райан
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
89
Erhan Çelenk
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
19
Marco Paixão
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
90
Леке Джеймс
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
3-5-2
1
Лиш
90
Карайел
4
38
71
Бийого Поко
6
7
Каппел
19
Пиньярес
23
Тиам
99
Бамба
29
Райан
3-4-3
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
76
Файр
37
Арслан
14
Окечукву
10
Градель
17
Йесилюрт
80
Кайоде
9
Ятабаре
4
88
88
4
99
Бамба
89
89
99
Бамба
19
Пиньярес
16
Тасиано
16
Тасиано
19
Пиньярес
29
Райан
19
19
29
Райан
6
8
8
6
80
Кайоде
5
Кофи
5
Кофи
80
Кайоде
14
Окечукву
17
17
14
Окечукву
9
Ятабаре
90
Джеймс
90
Джеймс
9
Ятабаре
76
Файр
6
Ульвестад
6
Ульвестад
76
Файр
Остались в запасе
Алтай
Сивасспор
35
Cihan Topaloğlu
ВР
18
Cem Ozgener
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
18
Cem Ozgener
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Алтай - Сивасспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
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