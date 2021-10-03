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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Алтай
Газиантеп - Алтай: обзор матча 03 октября 2021
Газиантеп
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Алтай
52'
А. Максим (П)
57'
А. Меркель
61'
А. Максим
73'
Н. Дико
63'
E. Çelenk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Алтай
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Х. Пехливан
87'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
А. Максим
86'
Желтая карточка
Э. Эрсой
83'
78'
Замена
M. Paixão
️️️️
Л. Каппел
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Ж. Фигейредо
76'
Замена
Э. Эрсой
️️️️
А. Меркель
76'
ГОЛ! 4:1!
Н. Дико
73'
Замена
Н. Дико
️️️️
А. Сагаль
67'
Желтая карточка
А. Сагаль
65'
63'
ГОЛ! 3:1!
E. Çelenk
62'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
С. Пиньярес
62'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
Х. Тиам
ГОЛ! 3:0!
А. Максим
61'
60'
Желтая карточка
Д. Карайел
ГОЛ! 2:0!
А. Меркель
Пас отдал
Ж. Фигейредо
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Максим
52'
46'
Замена
E. Çelenk
️️️️
А. Райан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
7
Леандро Каппел
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
89
Erhan Çelenk
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
4-2-4
19
Гювенк
29
Колкер
70
Кициу
11
Пехливан
14
Тошка
44
Максим
21
Меркель
20
25
Фигейредо
9
Демир
28
Сагаль
3-3-4
1
Лиш
4
90
Карайел
22
Надери
7
Каппел
19
Пиньярес
23
Тиам
13
Акча
29
Райан
99
Бамба
8
11
Пехливан
37
Мендиль
37
Мендиль
11
Пехливан
25
Фигейредо
21
Эрдоган
21
Эрдоган
25
Фигейредо
21
Меркель
5
Эрсой
5
Эрсой
21
Меркель
44
Максим
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
44
Максим
28
Сагаль
12
Дико
12
Дико
28
Сагаль
29
Райан
89
89
29
Райан
19
Пиньярес
6
6
19
Пиньярес
23
Тиам
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
23
Тиам
7
Каппел
19
19
7
Каппел
Остались в запасе
Газиантеп
Алтай
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Газиантеп - Алтай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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