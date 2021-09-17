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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Гезтепе
Алтай - Гезтепе: обзор матча 17 сентября 2021
Алтай
17.09.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Гезтепе
71'
Л. Каппел
90+3'
M. Paixão
26'
С. Айдогду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алтай - Гезтепе
Желтая карточка
M. Paixão
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
M. Paixão
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Арсланажич
90'
Замена
А. Канкая
️️️️
С. Айдогду
Замена
E. Björkander
️️️️
А. Бийого Поко
84'
82'
Замена
А. Яхович
️️️️
Ш. Ндиайе
Замена
E. Çelenk
️️️️
M. Rodríguez
78'
ГОЛ! 1:1!
Л. Каппел
71'
70'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Б. Эмир
70'
Замена
Я. Каян
️️️️
Д. Тижанич
68'
Желтая карточка
К. Демирташ
Замена
M. Paixão
️️️️
Тасиано
63'
Замена
İ. Öztürk
️️️️
М. Акча
46'
46'
Замена
М. Баку
️️️️
Лоуренси
Желтая карточка
М. Акча
45'
+5
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Айдогду
Пенальти не реализован!
Тасиано
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
16
Тасиано
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Гезтепе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
43
Давид Тижанич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
89
Erhan Çelenk
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Гезтепе
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
2-5-3
1
Лиш
90
Карайел
22
Надери
23
Тиам
7
Каппел
16
Тасиано
65
71
Бийого Поко
13
Акча
8
99
Бамба
3-2-1-5
15
Арсланажич
47
Демирташ
41
Эмир
43
Тижанич
8
Айдогду
7
Акбунар
27
Ндиайе
7
Лоуренси
22
Алиджи
5
Нвободо
70
Эгрибаят
13
Акча
38
38
13
Акча
71
Бийого Поко
4
4
71
Бийого Поко
65
89
89
65
16
Тасиано
19
19
16
Тасиано
8
Айдогду
6
Канкая
6
Канкая
8
Айдогду
43
Тижанич
20
Каян
20
Каян
43
Тижанич
27
Ндиайе
18
Яхович
18
Яхович
27
Ндиайе
41
Эмир
68
Бурекович
68
Бурекович
41
Эмир
7
Лоуренси
32
Баку
32
Баку
7
Лоуренси
Остались в запасе
Алтай
Гезтепе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
1
Arda Özcimen
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Остались в запасе
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
1
Arda Özcimen
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Алтай - Гезтепе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
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