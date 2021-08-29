Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Фенербахче
Алтай - Фенербахче: обзор матча 29 августа 2021
Алтай
29.08.2021, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Фенербахче
51'
Ф. Кадиоглу
55'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алтай - Фенербахче
Замена
M. Paixão
️️️️
А. Бийого Поко
88'
Замена
E. Erdogan
️️️️
Д. Карайел
84'
78'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Гюмюшкая
78'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
75'
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
67'
Замена
С. Азиз
️️️️
К. Мин-Джэ
63'
Замена
М. Саматта
️️️️
Э. Валенсия
Замена
️️️️
Д. Бамба
58'
Замена
M. Rodríguez
️️️️
Л. Каппел
58'
Замена
S. Aka
️️️️
С. Пиньярес
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
51'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кадиоглу
Пас отдал
Н. Сангаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
13
Мурат Акча
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
16
Тасиано
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
ЦФ
54
Эртугрул Четин
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
4-4-2
1
Лиш
22
Надери
4
90
Карайел
38
23
Тиам
7
Каппел
19
Пиньярес
71
Бийого Поко
99
Бамба
13
Акча
3-3-2-2
1
Баиндыр
3
Мин-Джэ
41
Салаи
30
Сангаре
26
Осайи-Самуэль
14
Густаво
32
Тиссеран
24
Кадиоглу
7
Соса
23
Гюмюшкая
30
Валенсия
19
Пиньярес
28
28
19
Пиньярес
7
Каппел
65
65
7
Каппел
90
Карайел
30
30
90
Карайел
71
Бийого Поко
19
19
71
Бийого Поко
3
Мин-Джэ
4
Азиз
4
Азиз
3
Мин-Джэ
23
Гюмюшкая
8
Зайц
8
Зайц
23
Гюмюшкая
26
Осайи-Самуэль
8
Яндас
8
Яндас
26
Осайи-Самуэль
30
Валенсия
38
Саматта
38
Саматта
30
Валенсия
Остались в запасе
Алтай
Фенербахче
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
1
Берке Эзер
ВР
15
Арда Гюлер
ЦФ
54
Эртугрул Четин
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
15
Арда Гюлер
ЦФ
54
Эртугрул Четин
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Алтай - Фенербахче
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
Новости команд
Все
Алтай
Фенербахче
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+