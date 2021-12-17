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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Алтай
Гиресунспор - Алтай: обзор матча 17 декабря 2021
Гиресунспор
17.12.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Алтай
31'
М. Сулейманов
61'
И. Бальде
72'
Ф. Диабате (П)
81'
А. Бийого Поко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гиресунспор - Алтай
Замена
У. Найир
️️️️
Ф. Диабате
90'
+2
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
А. Бехич
86'
Замена
С. Пикинчол
️️️️
М. Сулейманов
86'
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Бийого Поко
Пас отдал
Л. Каппел
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
Сержио
76'
Замена
С. Дукара
️️️️
И. Бальде
76'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Диабате
72'
63'
Замена
Z. Yildirim
️️️️
İ. Öztürk
ГОЛ! 2:0!
И. Бальде
Пас отдал
Х. Билазер
61'
46'
Замена
Л. Каппел
️️️️
E. Erdogan
46'
Замена
M. Paixão
️️️️
А. Райан
46'
Замена
Д. Бамба
️️️️
M. Rodríguez
Желтая карточка
А. Перес
44'
44'
Желтая карточка
А. Райан
ГОЛ! 1:0!
М. Сулейманов
Пас отдал
Х. Билазер
31'
19'
Желтая карточка
М. Акча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
70
Сержио
ЦП
8
Хамиду Траоре
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
19
Сесар Пиньярес
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
29
Ахмед Райан
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Гиресунспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
3-4-3
1
Кочук
16
Бехич
25
Перес
4
Диарра
77
Билазер
70
Сержио
8
Траоре
6
Пелюпесси
6
Бальде
34
Диабате
93
Сулейманов
3-4-3
1
Лиш
22
Надери
38
90
Карайел
71
Бийого Поко
65
23
Тиам
19
Пиньярес
13
Акча
30
29
Райан
93
Сулейманов
35
Пикинчол
35
Пикинчол
93
Сулейманов
16
Бехич
33
Ташдемир
33
Ташдемир
16
Бехич
6
Бальде
15
Дукара
15
Дукара
6
Бальде
34
Диабате
14
Найир
14
Найир
34
Диабате
70
Сержио
14
Чампнесс
14
Чампнесс
70
Сержио
30
7
Каппел
7
Каппел
30
38
8
8
38
65
99
Бамба
99
Бамба
65
29
Райан
19
19
29
Райан
Остались в запасе
Гиресунспор
Алтай
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
35
Cihan Topaloğlu
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
80
Чекдар Орхан
ЦП
23
Дуглас
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Гиресунспор - Алтай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
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