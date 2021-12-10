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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Хатайспор
Алтай - Хатайспор: обзор матча 10 декабря 2021
Алтай
10.12.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Хатайспор
21'
С. Пиньярес
38'
М. Диуф
76'
Д. Сан-Луи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алтай - Хатайспор
Замена
Тасиано
️️️️
C. GÃ¼lselam
88'
Замена
А. Райан
️️️️
M. Rodríguez
88'
86'
Пенальти не реализован!
М. Диуф
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сан-Луи
Пас отдал
С. Лобжанидзе
Замена
M. Paixão
️️️️
М. Надери
74'
69'
Желтая карточка
М. Диуф
68'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
М. Камара
Желтая карточка
T. Ünlü
45'
Желтая карточка
Л. Каппел
43'
40'
Желтая карточка
И. Сакей
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
Ф. Курукук
ГОЛ! 1:0!
С. Пиньярес
Пас отдал
Л. Каппел
21'
Желтая карточка
M. Rodríguez
18'
18'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
7
Леандро Каппел
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
13
Мурат Акча
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Хатайспор
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
7
Мохаммед Камара
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
1
Мунир Моанд
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
89
Erhan Çelenk
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
29
Ахмед Райан
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
3-5-2
1
Лиш
14
22
Надери
38
6
65
23
Тиам
19
Пиньярес
7
Каппел
99
Бамба
13
Акча
4-2-5
5
Фалет
22
Черекчи
3
Адекугбе
53
Оксюз
92
Диуф
14
Сан-Луи
7
Камара
1
Моанд
22
Курукук
20
Рибейру
5
Сакей
6
16
Тасиано
16
Тасиано
6
65
29
Райан
29
Райан
65
22
Надери
19
19
22
Надери
7
Камара
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
7
Камара
Остались в запасе
Алтай
Хатайспор
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
89
Erhan Çelenk
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
89
Erhan Çelenk
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Алтай - Хатайспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
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