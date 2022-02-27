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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Газиантеп
Алтай - Газиантеп: обзор матча 27 февраля 2022
Алтай
27.02.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Газиантеп
10'
Тасиано
22'
Д. Эрдоган (АГ)
51'
А. Бийого Поко
18'
А. Максим (П)
26'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алтай - Газиантеп
90'
+1
Желтая карточка
Г. Гювенк
Желтая карточка
А. Райан
90'
+1
Замена
А. Райан
️️️️
D. Kadah
87'
83'
Замена
А. Ветрих
️️️️
Д. Эрдоган
80'
Желтая карточка
А. Максим
Замена
Z. Yildirim
️️️️
С. Пиньярес
80'
Замена
T. Ünlü
️️️️
Д. Карайел
80'
Замена
К. Караташ
️️️️
M. Rodríguez
80'
Замена
Д. Бамба
️️️️
Л. Каппел
68'
62'
Замена
Т. Бервен
️️️️
А. Тошка
Желтая карточка
E. Björkander
60'
ГОЛ! 3:2!
А. Бийого Поко
Пас отдал
С. Пиньярес
51'
46'
Замена
R. Niyaz
️️️️
А. Меркель
46'
Замена
P. Olkowski
️️️️
О. Джейлан
45'
+4
Желтая карточка
А. Тошка
26'
ГОЛ! 2:2!
А. Максим
Пас отдал
Ф. Соялп
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Эрдоган
22'
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Максим
ГОЛ! 1:0!
Тасиано
Пас отдал
M. Rodríguez
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
19
Marco Paixão
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
3-5-2
1
Лиш
4
90
Карайел
22
Надери
71
Бийого Поко
7
Каппел
19
Пиньярес
65
16
Тасиано
13
Акча
63
4-4-2
19
Гювенк
77
Джейлан
3
Джилободжи
14
Тошка
29
Колкер
44
Максим
21
Эрдоган
8
Соялп
21
Меркель
25
Фигейредо
28
Сагаль
90
Карайел
14
14
90
Карайел
19
Пиньярес
8
8
19
Пиньярес
7
Каппел
99
Бамба
99
Бамба
7
Каппел
65
88
Караташ
88
Караташ
65
63
29
Райан
29
Райан
63
77
Джейлан
16
16
77
Джейлан
21
Эрдоган
4
Ветрих
4
Ветрих
21
Эрдоган
21
Меркель
20
20
21
Меркель
14
Тошка
19
Бервен
19
Бервен
14
Тошка
Остались в запасе
Алтай
Газиантеп
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
19
Marco Paixão
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
27
Бурак Бозан
ВР
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
19
Marco Paixão
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Алтай - Газиантеп
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
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