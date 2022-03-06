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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Алтай
Карагюмрюк - Алтай: обзор матча 06 марта 2022
Карагюмрюк
06.03.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Алтай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Алтай
Желтая карточка
Э. Мор
90'
+1
90'
Замена
Z. Yildirim
️️️️
M. Rodríguez
83'
Замена
А. Райан
️️️️
Д. Карайел
83'
Замена
Д. Бамба
️️️️
Л. Каппел
Желтая карточка
Я. Салибу
79'
Замена
Я. Карамо
️️️️
С. Дурсун
76'
Замена
А. Угур
️️️️
Д. Дурмаз
67'
66'
Замена
T. Ünlü
️️️️
D. Kadah
46'
Замена
К. Караташ
️️️️
С. Пиньярес
Замена
Я. Салибу
️️️️
Л. Мерджан
46'
42'
Вторая желтая
М. Надери
40'
Желтая карточка
М. Надери
Желтая карточка
А. Муса
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Самед Онур
АП
90
Берке Демиркан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
13
Чем Каблан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
4-3-3-1
88
Эркин
4
Бираски
29
Балковец
54
Дурсун
10
Дурмаз
8
Бистрович
6
Билья
7
Мор
22
Мерджан
7
Муса
2
Вивиано
3-5-2
1
Лиш
90
Карайел
22
Надери
4
16
Тасиано
19
Пиньярес
71
Бийого Поко
7
Каппел
65
13
Акча
63
54
Дурсун
14
Карамо
14
Карамо
54
Дурсун
22
Мерджан
93
Салибу
93
Салибу
22
Мерджан
10
Дурмаз
77
Угур
77
Угур
10
Дурмаз
63
14
14
63
65
8
8
65
90
Карайел
29
Райан
29
Райан
90
Карайел
7
Каппел
99
Бамба
99
Бамба
7
Каппел
19
Пиньярес
88
Караташ
88
Караташ
19
Пиньярес
Остались в запасе
Карагюмрюк
Алтай
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
90
Берке Демиркан
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
13
Чем Каблан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
90
Берке Демиркан
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
13
Чем Каблан
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Карагюмрюк - Алтай
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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