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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Алтай
Истанбул Башакшехир - Алтай: обзор матча 26 ноября 2021
Истанбул Башакшехир
26.11.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Алтай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Алтай
Замена
A. Çiçek
️️️️
Н. Шадли
89'
81'
Желтая карточка
Z. Yildirim
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Б. Озкан
79'
78'
Замена
Z. Yildirim
️️️️
M. Rodríguez
78'
Замена
E. Çelenk
️️️️
Л. Каппел
71'
Желтая карточка
Х. Тиам
68'
Замена
А. Райан
️️️️
С. Пиньярес
Замена
Э. Вишча
️️️️
Ф. Гульбрандсен
66'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
О. Али Саинер
66'
Желтая карточка
Д. Алексич
49'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Т. Чигерчи
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
7
Леандро Каппел
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
13
Мурат Акча
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
89
Erhan Çelenk
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
3-1-3-4
3
Дуарте
33
Али Калдырым
21
Текдемир
38
Чигерчи
55
Ндайшими
89
Шадли
19
Озкан
77
Окака-Чука
42
Саинер
8
Гульбрандсен
16
Зенгезер
2-5-3
1
Лиш
90
Карайел
38
7
Каппел
71
Бийого Поко
65
23
Тиам
19
Пиньярес
99
Бамба
88
Караташ
13
Акча
8
Гульбрандсен
10
Вишча
10
Вишча
8
Гульбрандсен
42
Саинер
80
Кайсара
80
Кайсара
42
Саинер
38
Чигерчи
9
Алексич
9
Алексич
38
Чигерчи
19
Озкан
9
Тюрук
9
Тюрук
19
Озкан
89
Шадли
99
99
89
Шадли
7
Каппел
89
89
7
Каппел
65
8
8
65
19
Пиньярес
29
Райан
29
Райан
19
Пиньярес
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Алтай
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Алтай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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