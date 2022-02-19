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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Алтай
Бешикташ - Алтай: обзор матча 19 февраля 2022
Бешикташ
19.02.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Алтай
64'
Д. Вида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Алтай
Замена
Д. Боздоган
️️️️
А. Тейшейра
89'
Желтая карточка
Велинтон
86'
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
У. Мерас
83'
82'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
Z. Yildirim
75'
Замена
Д. Бамба
️️️️
С. Пиньярес
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
Н. Уйсал
66'
64'
Желтая карточка
С. Пиньярес
Желтая карточка
Д. Вида
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вида
64'
60'
Замена
M. Paixão
️️️️
D. Kadah
Желтая карточка
У. Мерас
58'
46'
Замена
M. Rodríguez
️️️️
Ö. Özkaya
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Соуза
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
7
Леандро Каппел
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
16
Тасиано
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
3-4-1-2
30
Дестаноглу
17
Мерас
23
Велинтон
21
Вида
18
Геззаль
5
Соуза
50
Ялчин
20
Уйсал
11
Тейшейра
19
Караман
34
4-3-3
1
Лиш
88
90
Карайел
38
4
7
Каппел
19
Пиньярес
16
Тасиано
88
Караташ
63
8
11
Тейшейра
70
Боздоган
70
Боздоган
11
Тейшейра
17
Мерас
3
Монтеро
3
Монтеро
17
Мерас
20
Уйсал
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
20
Уйсал
8
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
8
88
65
65
88
19
Пиньярес
99
Бамба
99
Бамба
19
Пиньярес
63
19
19
63
Остались в запасе
Бешикташ
Алтай
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
Главный тренер
Ондер Каравели
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
29
Ахмед Райан
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
29
Ахмед Райан
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Бешикташ - Алтай
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
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