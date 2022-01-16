Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Аланьяспор
Алтай - Аланьяспор: обзор матча 16 января 2022
Алтай
16.01.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Аланьяспор
26'
Э. Акбаба
81'
О. Айдын
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алтай - Аланьяспор
89'
Желтая карточка
Н. Милунович
86'
Замена
Н. Милунович
️️️️
Э. Караджа
81'
ГОЛ! 0:2!
О. Айдын
Пас отдал
Т. Бингель
Желтая карточка
M. Paixão
77'
77'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Давидсон
Замена
M. Paixão
️️️️
C. GÃ¼lselam
76'
Замена
İ. Öztürk
️️️️
Х. Тиам
71'
Замена
D. Kadah
️️️️
Д. Бамба
71'
70'
Замена
О. Айдын
️️️️
В. Эдуарду
70'
Замена
Т. Бингель
️️️️
К. Борха
Желтая карточка
Тасиано
64'
Желтая карточка
М. Лиш
61'
Замена
M. Rodríguez
️️️️
М. Надери
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Акбаба
Пас отдал
В. Эдуарду
Желтая карточка
М. Надери
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
16
Тасиано
ЦП
13
Мурат Акча
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
11
Давидсон
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
65
Martín Rodríguez
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
2-5-3
1
Лиш
22
Надери
4
6
7
Каппел
19
Пиньярес
16
Тасиано
23
Тиам
99
Бамба
88
Караташ
13
Акча
3-4-3
28
Марафона
23
Байир
24
26
Борха
8
Акбаба
7
Новейш
11
Давидсон
20
Аксой
9
Эдуарду
10
Бекироглу
7
Караджа
23
Тиам
38
38
23
Тиам
22
Надери
65
65
22
Надери
6
19
19
6
99
Бамба
63
63
99
Бамба
7
Караджа
19
Милунович
19
Милунович
7
Караджа
11
Давидсон
21
Кандеяш
21
Кандеяш
11
Давидсон
9
Эдуарду
70
Айдын
70
Айдын
9
Эдуарду
26
Борха
75
Бингель
75
Бингель
26
Борха
Остались в запасе
Алтай
Аланьяспор
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Алтай - Аланьяспор
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
Новости команд
Все
Алтай
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+