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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Алтай
Фенербахче - Алтай: обзор матча 19 января 2022
Фенербахче
19.01.2022, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Алтай
37'
И. Кахведжи
71'
С. Дурсун
14'
А. Райан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Алтай
Замена
М. Майер
️️️️
М. Креспо
89'
82'
Желтая карточка
Тасиано
82'
Замена
E. Erdogan
️️️️
E. Björkander
79'
Замена
Д. Бамба
️️️️
А. Райан
Замена
М. Зайц
️️️️
Х. Соса
77'
Замена
М. Озил
️️️️
И. Кахведжи
77'
ГОЛ! 2:1!
С. Дурсун
Пас отдал
И. Кахведжи
71'
67'
Желтая карточка
M. Rodríguez
63'
Замена
Х. Тиам
️️️️
C. GÃ¼lselam
60'
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Д. Пелкас
46'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
А. Салаи
46'
42'
Желтая карточка
С. Пиньярес
ГОЛ! 1:1!
И. Кахведжи
37'
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
30'
Желтая карточка
А. Салаи
24'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Райан
Пас отдал
Тасиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
16
Тасиано
ЦП
13
Мурат Акча
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Фенербахче
59
Bartu Kulbílge
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
4-5-1
54
Четин
3
Мин-Джэ
4
Азиз
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
7
Соса
17
Кахведжи
19
Креспо
10
Пелкас
19
Дурсун
2-5-3
1
Лиш
4
14
6
65
19
Пиньярес
16
Тасиано
7
Каппел
29
Райан
88
Караташ
13
Акча
41
Салаи
30
Сангаре
30
Сангаре
41
Салаи
7
Соса
8
Зайц
8
Зайц
7
Соса
19
Креспо
7
Майер
7
Майер
19
Креспо
17
Кахведжи
10
Озил
10
Озил
17
Кахведжи
10
Пелкас
30
Валенсия
30
Валенсия
10
Пелкас
6
23
Тиам
23
Тиам
6
4
30
30
4
29
Райан
99
Бамба
99
Бамба
29
Райан
Остались в запасе
Фенербахче
Алтай
59
Bartu Kulbílge
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
9
Диего Росси
ЛВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
59
Bartu Kulbílge
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
9
Диего Росси
ЛВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Фенербахче - Алтай
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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