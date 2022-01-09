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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Алтай
Кайсериспор - Алтай: обзор матча 09 января 2022
Кайсериспор
09.01.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Алтай
33'
М. Пектемек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Алтай
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
89'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
М. Пектемек
89'
85'
Замена
Ö. Özkaya
️️️️
C. GÃ¼lselam
Замена
Я. Субаши
️️️️
А. Узодимма
84'
66'
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
Замена
Г. Саздаги
️️️️
М. Кардозу
65'
Замена
К. Манэ
️️️️
Э. Бассан
65'
61'
Замена
D. Kadah
️️️️
Д. Бамба
61'
Замена
А. Райан
️️️️
M. Paixão
46'
Замена
Л. Каппел
️️️️
E. Erdogan
ГОЛ! 1:0!
М. Пектемек
Пас отдал
О. Булут
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
16
Тасиано
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
2-2-1-5
1
23
Кароль
5
Хосейни
6
Булут
19
Узодимма
20
Кардозу
19
Гавранович
3
Аттама
12
Акдаг
17
Бассан
9
Пектемек
1-4-5
1
Лиш
22
Надери
16
Тасиано
6
65
23
Тиам
99
Бамба
13
Акча
8
30
19
19
Узодимма
3
Субаши
3
Субаши
19
Узодимма
20
Кардозу
25
Саздаги
25
Саздаги
20
Кардозу
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
9
Пектемек
28
Дживелек
28
Дживелек
9
Пектемек
17
Бассан
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
17
Бассан
6
88
88
6
30
7
Каппел
7
Каппел
30
99
Бамба
63
63
99
Бамба
19
29
Райан
29
Райан
19
Остались в запасе
Кайсериспор
Алтай
25
Билал Баязит
ВР
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Кайсериспор - Алтай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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