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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Бешикташ
Алтай - Бешикташ: обзор матча 24 сентября 2021
Алтай
24.09.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
57'
Л. Каппел
88'
Д. Бамба
47'
Г. Ялчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алтай - Бешикташ
ГОЛ! 2:1!
Д. Бамба
Пас отдал
Л. Каппел
88'
76'
Замена
У. Мерас
️️️️
Г. Торе
76'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
О. Озякуп
Замена
M. Paixão
️️️️
E. Çelenk
71'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
S. Aka
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Каппел
Пас отдал
Д. Бамба
57'
47'
ГОЛ! 0:1!
Г. Ялчин
Замена
İ. Öztürk
️️️️
М. Надери
46'
32'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
89
Erhan Çelenk
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
19
Marco Paixão
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
3-4-3
1
Лиш
22
Надери
90
Карайел
4
28
7
Каппел
89
6
13
Акча
8
99
Бамба
3-5-1-1
34
Гюнок
21
Н'Сакаля
33
Йилмаз
4
Саатджи
30
Торе
15
Пьянич
15
Озякуп
48
Учан
13
Хатчинсон
5
Соуза
19
Караман
22
Надери
38
38
22
Надери
28
19
Пиньярес
19
Пиньярес
28
89
19
19
89
15
Озякуп
70
Боздоган
70
Боздоган
15
Озякуп
30
Торе
17
Мерас
17
Мерас
30
Торе
15
Пьянич
50
Ялчин
50
Ялчин
15
Пьянич
Остались в запасе
Алтай
Бешикташ
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Алтай - Бешикташ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
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