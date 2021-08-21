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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Алтай
Аланьяспор - Алтай: обзор матча 21 августа 2021
Аланьяспор
21.08.2021, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Алтай
67'
Ф. Дьедиу
27'
Х. Тиам
32'
M. Rodríguez
49'
С. Пиньярес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Алтай
86'
Замена
T. Ünlü
️️️️
Д. Карайел
81'
Замена
️️️️
Д. Бамба
81'
Замена
Тасиано
️️️️
С. Пиньярес
Вторая желтая
Ф. Дьедиу
76'
Замена
️️️️
У. Гюнеш
75'
71'
Замена
️️️️
M. Rodríguez
ГОЛ! 1:3!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Т. Бингель
67'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
61'
49'
ГОЛ! 0:3!
С. Пиньярес
Замена
Т. Бингель
️️️️
Э. Бекироглу
46'
Замена
J.
️️️️
Н. Милунович
46'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
A. Ildiz
46'
32'
ГОЛ! 0:2!
M. Rodríguez
Желтая карточка
Н. Милунович
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Тиам
Красная карточка
Э. Караджа
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
13
Мурат Акча
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
25
Булутхан Булут
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
89
Erhan Çelenk
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
3-4-3
1
Киринтили
26
Борха
19
Милунович
32
Мевля
20
Аксой
20
Гюнеш
30
21
Кандеяш
18
Дьедиу
7
Караджа
10
Бекироглу
3-5-2
1
Лиш
90
Карайел
22
Надери
38
71
Бийого Поко
65
19
Пиньярес
7
Каппел
23
Тиам
99
Бамба
13
Акча
19
Милунович
24
24
19
Милунович
30
7
Новейш
7
Новейш
30
10
Бекироглу
75
Бингель
75
Бингель
10
Бекироглу
90
Карайел
14
14
90
Карайел
19
Пиньярес
16
Тасиано
16
Тасиано
19
Пиньярес
Остались в запасе
Аланьяспор
Алтай
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
35
Cihan Topaloğlu
ВР
89
Erhan Çelenk
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
89
Erhan Çelenk
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Аланьяспор - Алтай
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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